На объездной Орла столкнулись большегруз и легковушка
В ДТП никто не пострадал.
Фото: ДТП Орел и автохамы
Утром 12 декабря на трассе под Орлом произошло очередное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области, дорогу не поделили самосвал КАМАЗ и отечественный автомобиль ВАЗ-2114.
Фото происшествия разместили в группе "ДТП Орел и автохамы" соцсети ВКонтакте. Сообщается, что авария случилась перед поворотом на озеро Светлая жизнь. В комментариях орловцы предположили, что одной из причин аварии могла стать нечищеная дорога.