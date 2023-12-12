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11:00, 12 декабря 2023 года На объездной Орла столкнулись большегруз и легковушка В ДТП никто не пострадал.



Фото: ДТП Орел и автохамы

Утром 12 декабря на трассе под Орлом произошло очередное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области, дорогу не поделили самосвал КАМАЗ и отечественный автомобиль ВАЗ-2114.



Фото происшествия разместили в группе "ДТП Орел и автохамы" соцсети ВКонтакте. Сообщается, что авария случилась перед поворотом на озеро Светлая жизнь. В комментариях орловцы предположили, что одной из причин аварии могла стать нечищеная дорога.





Сергей Мерцалов



