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10:00, 12 декабря 2023 года Суд обязал "Орелгосзаказчика" заняться мостом через реку Мезенку Речь идет о переправе в деревне Болотово.



Фото: архив "Вести-Орел"

Прокуратура Орловского района проверила мост в деревне Болотово. Выяснилось, что переправа на автодороге "Орел – Знаменское" через реку Мезенку в деревне Болотово имеет проблемы: отсутствуют несколько элементов пешеходного ограждения, покрытие тротуаров имеет отдельные разрушения.

"Прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным бездействия КУ ОО "Орелгосзаказчик" по содержанию моста и обязании принять меры по его приведению в соответствие с нормативными требованиями. Судом требования ведомства удовлетворены", – рассказали в ведомстве. Решение суда пока не вступило в законную силу.





Артем Ежаков



