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20:39, 11 декабря 2023 года Заявка по созданию инженерной школы на базе ОГУ не получила федеральное финансирование Однако проект Орловской области получил высокую оценку министерства.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Заявка Орловской области по созданию инженерной школы на базе Орловского государственного университета не получила федеральное финансирование. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 11 декабря.



– Сегодня получили информацию о том, что заявка по нашему опорному ВУЗу по созданию передовой инженерной школы, к сожалению, не вошла в первую десятку проектов, получивших федеральное финансирование, - сказал глава региона.



Однако, как отметил губернатор, проект Орловщины получил высокую оценку федерального министерства. Работа в данном направлении будет продолжена.





Сергей Силаев



