Орловец Роман Никольский вошел в число победителей конкурса "Лидеры России"
Серия окружных финалов пятого сезона завершилась.
Фото: сайт конкурса "Лидеры России"
В Москве завершилась серия окружных финалов пятого сезона всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом рассказалгубернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 11 декабря.
– В число победителей от Орловской области стал Роман Никольский, управляющий отделением по Орловской области главного управления Центрального банка Российской Федерации. Поздравляю! – заявил глава региона.