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9:30, 12 декабря 2023 года Орловцы могут зарегистрироваться на участие в "Лыжне России" Записаться можно онлайн.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Министерство спорта Российской Федерации запустило онлайн-запись на самое масштабное зимнее спортивное событие – всероссийскую массовую лыжную гонку "Лыжня России". Это можно сделать на "Госуслугах", сообщили в департаменте физической культуры и спорта Орловской области. Гонка пройдет 10 февраля



– "Лыжня России" на протяжении многих лет является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. И сейчас на участие в гонке можно записаться в режиме онлайн из любого уголка страны. Ждем всех активных физкультурников на "Лыжне России", - отметил министр спорта России Олег Матыцин.





Сергей Силаев



