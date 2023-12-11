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14:54, 11 декабря 2023 года
Между Орлом и Санкт-Петербургом начнет курсировать дополнительный поездПервый рейс запланирован на 12 декабря.
Фото: архив
На железных дорогах России ввели новый график движения поездов на 2023-2024 годы. Между Орлом и Санкт-Петербургом начнет курсировать дополнительный поезд.
Начиная с 12 декабря по четным дням начнет ездить поезд №203 Санкт-Петербург – Белгород (прибытие в Орел в 13.26) и поезд №204 Белгород – Санкт-Петербург (отправление из Орла в 05.25), сообщили в МЖД.
Появление дополнительных поездов связано с увеличением спроса у орловцев на поездки в Северную столицу.
Сергей Силаев
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