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18:30, 11 декабря 2023 года Московский меценат подарил Орлу редкую фотографию Бунина Подарок Андрей Коньков сделал к 90-летию с момента получения писателем Нобелевской премии.





90 лет назад Иван Бунин получил Нобелевскую премию по литературе. Эту почетную награду писатель получил в Стокгольме из рук короля Густава Пятого.



В орловском музее Бунина вспомнили момент триумфа русской литературы. Центральным событием встречи стал подарок московского мецената Андрея Конькова – это редкая фотография писателя с его автографом и часть рукописных записок.



Андрей Коньков подружился с орловскими музеями несколько лет назад. Тогда он впервые передал выкупленные на аукционе письма и документы, связанные с Иваном Тургеневым. А после сделал еще один подарок музею – 32 подлинных тургеневских письма.





Эва Стасюлевич



