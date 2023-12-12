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18:30, 11 декабря 2023 года

Московский меценат подарил Орлу редкую фотографию Бунина

Подарок Андрей Коньков сделал к 90-летию с момента получения писателем Нобелевской премии.


90 лет назад Иван Бунин получил Нобелевскую премию по литературе. Эту почетную награду писатель получил в Стокгольме из рук короля Густава Пятого.

В орловском музее Бунина вспомнили момент триумфа русской литературы. Центральным событием встречи стал подарок московского мецената Андрея Конькова – это редкая фотография писателя с его автографом и часть рукописных записок.

Андрей Коньков подружился с орловскими музеями несколько лет назад. Тогда он впервые передал выкупленные на аукционе письма и документы, связанные с Иваном Тургеневым. А после сделал еще один подарок музею – 32 подлинных тургеневских письма.


Эва Стасюлевич
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