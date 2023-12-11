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13:30, 11 декабря 2023 года

Почти две тысячи соотечественников переехали на Орловщину по госпрограмме

В следующем году в нее внесут изменения, о которых корреспондент ГТРК "Орел" Татьяна Тимохина побеседовала с начальником управления по вопросам миграции регионального УМВД Еленой Максимовой.



Госпрограмма переселения соотечественников из-за рубежа действует на Орловщине с 2014-го года. В следующем году в нее внесут изменения – потребуется знание русского языка, основ законодательства. Исключение – Украина, Белоруссия, Казахстан и Молдова. Уровень знаний языка оценит специальная комиссия.
В этом году соотечественник, желающий участвовать в программе, должен иметь разрешение на временное проживание. В следующем году он сможет подать заявку без всяких статусов.

Если человек русский язык не знает, он не сможет участвовать в программе переселения соотечественников. А она дает определенные льготы и гарантии: выплачиваются подъемные, возвращаются средства, заплаченные по госпошлинам, бесплатная перевозка имущества в контейнерах, льготный порядок получения гражданства РФ.

В Орловской области для участия в госпрограмме потребуется образование и работа в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования, культуры, науки и инженерии.

С момента начала действия программы на Орловщину переселились 4687 иностранцев и членов их семей. Из них участников этой программы – 1911.


Татьяна Тимохина
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