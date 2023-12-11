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12:12, 11 декабря 2023 года

Следком в Орле возбудил уголовное дело из-за аварийного жилья инвалида

Разобраться в ситуации поручил Александр Бастрыкин.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Орловские следователи завели уголовное дело по статье "Халатность" по факту нарушения жилищных прав инвалида, являющегося к тому же ребенком войны. 85-летний мужчина вынужден проживать в аварийном доме.

Пожилой орловец живет в доме, который подлежит сносу. Однако, по версии следствия, чиновники не предприняли никаких мер, чтобы предоставить другое жилье 85-летнему инвалиду. Дом 1917 года постройки не расселен, не снесен, хотя на стенах его появились трещины, разрушается потолок, есть проблемы с отоплением. После того, как о ситуации стало известно главе СКР Александру Бастрыкину, началось уголовное расследование.

Предварительно установлено, что с апреля 2018 по декабрь 2023 года должностным лицам администрации города Орла, на которых возложены обязанности по работе с аварийными домами и расселением граждан, было известно, что жилой дом №33 по улице 1-Пушкарной города Орла признан аварийным, непригодным для проживания. В то же время ими не было принято мер по организации расселения жильцов, в том числе 85-летнего инвалида, являющегося ребенком войны, и обеспечением его жилым помещением маневренного фонда, - сообщил сайту "Вести-Орел" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи выполняют все необходимые процедуры в рамках расследования. Наша редакция будет следить за его ходом. 






Ольга СУПОНЕВА
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