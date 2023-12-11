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10:36, 11 декабря 2023 года

Андрей Клычков наградил орловского боксера-чемпиона и его тренера

Недавно Платон Козлов победил в первенстве мира среди юношей.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков наградил боксера Платона Козлова и его тренера Владимира Петрова. Им вручили почетные грамоты главы региона.


Напомним, что недавно Платон Козлов стал победителем первенства мира среди юношей в возрасте 15 – 16 лет в категории 57 килограммов. Орловец провел на турнире пять поединков и все выиграл. В финале спортсмен оказался сильнее албанца Мака Адама.
"Платон! От души поздравляю тебя с яркой победой. Ты показал твердый характер и волю. Своим выступлением порадовал всех орловских и российских болельщиков. Конечно, своим большим успехом ты во многом обязан тренеру. Спасибо Вам, уважаемый Владимир Викторович за подготовку таких замечательных спортсменов! Вместе со своим воспитанником Вы достойно представили Россию на соревнованиях в Армении", – цитирует Андрея Клычкова тг-канал "Телеграммы из Орла".


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Артем Ежаков
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