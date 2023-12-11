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14:00, 11 декабря 2023 года

В Орле освятили служебные автомобили военной полиции

Бойцы также исповедались и причастились в Богоявленском соборе города.

Фото: Орловская митрополия

9 декабря личный состав военной полиции Орла посетил литургию в Богоявленском соборе. За богослужением военнослужащие исповедались и причастились, сообщили в информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

После литургии благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов освятил служебный автотранспорт военной полиции. Он поблагодарил воинов за их нелегкое служение, пожелал Божией помощи, сил и терпения.


Сергей Мерцалов
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