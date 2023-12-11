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10:17, 11 декабря 2023 года В Орловской области увеличили прожиточный минимум на 2024-й год Изменение внес губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Андрей Клычков внес изменение в постановление правительства региона от 13 сентября 2023 года №637 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Орловской области на 2024-й год".



Документ предписывает установить величину прожиточного минимума в Орловской области на 2024-й год на душу населения в размере 14 371 рубля, для трудоспособного населения – 15 664 рублей, для пенсионеров – 12 359 рублей, для детей – 13 940 рублей.



До внесения изменений величина прожиточного минимума в регионе на душу населения составляла 14 186 рублей, для трудоспособного населения – 15 463 рублей, для пенсионеров – 12 200 рублей, для детей – 13 760 рублей.





Артем Ежаков



