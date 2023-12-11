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8:00, 11 декабря 2023 года Воронежца заподозрили в краже девяти тонн битума у орловской организации Ущерб превысил треть миллиона рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

Полицейские подозревают водителя из Воронежа в краже девяти тонн битума у строительной организации из Орловского муниципального округа. Как сообщили в региональном УМВД, при доставке и отгрузке товара фигурант оставил часть нефтепродукта себе. Он не стал дожидаться контрольного взвешивания и уехал. Краденое мужчина продал ливенскому предприятию.



Отпираться воронежец не стал. Его отпустили под обязательство о явке.





Артем Ежаков



