Воронежца заподозрили в краже девяти тонн битума у орловской организации
Ущерб превысил треть миллиона рублей.
Фото: архив "Вести-Орел"
Полицейские подозревают водителя из Воронежа в краже девяти тонн битума у строительной организации из Орловского муниципального округа. Как сообщили в региональном УМВД, при доставке и отгрузке товара фигурант оставил часть нефтепродукта себе. Он не стал дожидаться контрольного взвешивания и уехал. Краденое мужчина продал ливенскому предприятию.
Отпираться воронежец не стал. Его отпустили под обязательство о явке.