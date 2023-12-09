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15:30, 9 декабря 2023 года

Под Новый год в Орле проведут более 60 праздничных мероприятий

Об основных в эфире "Радио России. Орёл" рассказал мэр Юрий Парахин.

Фото: архив "Вести-Орел"

20 декабря в Орле стартует акция "Елка желаний". Заветный подарок от Деда Мороза и Снегурочки получат 2058 мальчиков и девочек. В их числе - дети семей участников СВО. По традиции акция продолжится в канун Нового года на площади Ленина. Костюм Деда Мороза на себя примерит и сам Юрий Парахин.

С 22 декабря на центральной площади города будет работать новогодняя тематическая ярмарка. В волшебных теремках посетители смогут приобрести сувенирную продукцию, отведать вкусные блюда и напитки, сфотографироваться со сказочными персонажами. На 25 декабря запланировано открытие традиционного катка на площади Ленина.

Новогодняя елка мэра пройдет с 26 декабря по 5 января в Орловском городском центре культуры, а также в КДЦ "Металлург". На праздник пригласят ребят, чьи отцы сейчас сражаются на фронте.

Новогодняя ночь на площади Ленина начнется 1 января в час ночи, а в 02:00 на площадке перед зданием областной администрации прозвучат залпы праздничного фейерверка. В Северном районе встреча Нового года состоится 31 декабря с 22:00 перед КДЦ "Металлург", а в Заводском районе - 1 января с 01:00 перед ОГЦК.

- Завершится череда праздничных мероприятий нашей традиционной благотворительной акцией-концертом "Свет Рождественской звезды", которая пройдет 12 января в ОГЦК, - отметил Юрий Парахин.


Сергей Мерцалов
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