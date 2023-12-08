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13:16, 8 декабря 2023 года Бегающего по улицам Орла быка поймал хозяин Животное гуляло по Московскому шоссе.



Фото: скриншот из видео группы Инцидент Орел

Быка, который бегал по Северному району Орла 8 декабря, успешно поймали. Животное вернулось к хозяину.



Как стало известно сайту "Вести-Орел", бык был на привязи, однако ему удалось сбежать. В итоге животное ловили прохожие и сотрудники ДПС, но оно пришло к хозяину.





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По улицам Орла бегает бык







Сергей Силаев



