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15:00, 8 декабря 2023 года Клычков поручил внедрить муниципальный инвестиционный стандарт до 2026 года Поручение глава региона озвучил во время инвестиционного послания.



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Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время инвестиционного послания на 2024 год поручил департаменту экономического развития региона, корпорации развития и муниципалитетам внедрить муниципальный инвестиционный стандарт. Это необходимо сделать до 2026 года.



– Это позволит создать инструментарий для комплексного развития потенциала муниципального образования в инвестиционной среде региона, - отметил губернатор.



Как отметил Клычков, будет сформирован пул инвестиционных площадок, организованы инвестиционные советы, составлен инвестиционный профиль муниципального образования, дополнятся стратегии и будут введены показатели эффективности глав муниципальных образований в сфере инвестиций.





Сергей Силаев



