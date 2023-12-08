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12:53, 8 декабря 2023 года На строительство объектов электроснабжения ОЭЗ "Орел" выделили почти миллиард Резиденты экономической зоны уменьшат затраты на электроснабжение на 30%.



Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков затронул тему бюджетных инвестиций в производственную инфраструктуру во время инвестиционного послания на 2024 год. По словам главы региона, в 2024 году на строительство объектов электроснабжения на территории особой экономической зоны "Орел" выделено больше 900 миллионов рублей.



– Мы готовы предоставить конкурентоспособные условия по размещению новых производств, оказать всю необходимую поддержку, - отметил глава региона.



Андрей Клычков добавил, что первые резиденты орловской экономической зоны уже запустили свои производства.





Сергей Силаев



