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12:13, 8 декабря 2023 года В двух новых школах Орловщины будут учиться почти 2,5 тысячи человек Учебные заведения возводят в Орле и Орловском округе.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков затронул тему образования во время инвестиционного послания на 2024 год. Глава региона отметил, что подготовка профессионалов и квалифицированных специалистов начинается со школы, поэтому особое внимание уделяется образованию.



– В 2023 году начато строительство двух школ – в Болховском микрорайоне Орловского муниципального округа и Северном районе города Орла. Учреждения обеспечат местами 2450 школьников для обучения в односменном режиме, - отметил Андрей Клычков.



Глава региона напомнил, что в 2023 году завершено строительство второго корпуса школы №2 города Ливны на 450 мест. Вторая смена была ликвидирована, самая большая по наполняемости школы была разгружена.





Сергей Силаев



