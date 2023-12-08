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11:47, 8 декабря 2023 года По улицам Орла бегает бык ЧП случилось в Северном районе города.



Фото: скриншот из группы ИНЦИДЕНТ Орел

Видео с бегающим быком по городу Орлу в районе завода УМВ появилось в социальных сетях 8 декабря.



На кадрах видно, как в областном центре бегает бык по дороге. Его пытается поймать сотрудник ДПС, однако животное убегает.



Некоторые комментаторы предполагают, что бык – это зубр, поскольку животное огромное.



Как стало известно сайту "Вести-Орел", быка поймал сам хозяин. Животное было на привязи, но ему удалось сбежать. Погоня завершилась в частном секторе.







Сергей Силаев



