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10:36, 8 декабря 2023 года Сергей Будагов поделился ожиданиями от инвестиционного послания Андрея Клычкова Глава региона выступит 8 декабря в 12.00.





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Председатель совета директоров АПК "Юность" Сергей Будагов поделился ожиданиями от инвестиционного послания губернатора Орловской области Андрей Клычкова.



– Инвестпослание – сверка часов: куда идем, с кем идем, как идем. Сегодня приехал сюда послушать что-то новое, - сказал Сергей Будагов.



Будагов рассказал, что хотел бы услышать о взаимодействии между властью и бизнесом.



– В Орловской области есть понимание, есть кому слушать и кому принимать правильные решения, - отметил он.





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