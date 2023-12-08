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10:36, 8 декабря 2023 года

Сергей Будагов поделился ожиданиями от инвестиционного послания Андрея Клычкова

Глава региона выступит 8 декабря в 12.00.


Видео: "Телеграммы из Орла"

Председатель совета директоров АПК "Юность" Сергей Будагов поделился ожиданиями от инвестиционного послания губернатора Орловской области Андрей Клычкова.

Инвестпослание – сверка часов: куда идем, с кем идем, как идем. Сегодня приехал сюда послушать что-то новое, - сказал Сергей Будагов.

Будагов рассказал, что хотел бы услышать о взаимодействии между властью и бизнесом.

В Орловской области есть понимание, есть кому слушать и кому принимать правильные решения, - отметил он.


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