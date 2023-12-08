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10:15, 8 декабря 2023 года

Андрей Клычков наградил педагогов

Торжественное мероприятие прошло на сцене театра "Свободное пространство".

Фото: пресс-служба правительства региона

В Орле 7 декабря состоялось торжественное закрытие года педагога и наставника. В мероприятии приняли участие губернатор Андрей Клычков, учителя, общественные деятели.

Лучшие представители отрасли получили награды. Нагрудным знаком "Почетный наставник" отметили методиста отдела естественнонаучных дисциплин Орловского института развития образования Галину Шевлякову. Еще несколько педагогов получили знаки отличия "Почетный наставник Орловской области" и награждены почетными грамотами губернатора, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Учитель – это нравственный ориентир, герой нашего времени. Человек, который ведет юное поколение России в будущее, формирует образ этого будущего в душах и сердцах детей. Защищает их от многих вызовов и опасностей, - отметил губернатор.




Сергей Силаев
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