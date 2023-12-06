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17:23, 6 декабря 2023 года В Орле снова открывают движение по Красному мосту Это произойдет 6 декабря в 18.00.



Фото: Юрий Парахин

Мэр города Орла Юрий Парахин сообщил в социальных сетях, что работы после провала асфальта на улице Гостиной находятся на финишной прямой.



– Сегодня с 18:00 движение по Красному мосту и ул. Гостиной для автомобилистов и общественного транспорта будет открыто, - написал градоначальник.



Напомним, 5 декабря на улице Гостиной образовалась яма, движение по Красному мосту остановилось. В городе создали специальную комиссию, ремонт начали оперативно. Мэр назвал причиной провала асфальта изношенность канала, внутри которого проходят коммуникации.





Сергей Силаев



