В Орле снова открывают движение по Красному мосту

Мэр города Орла Юрий Парахинсообщилв социальных сетях, что работы после провала асфальта на улице Гостиной находятся на финишной прямой.
– Сегодня с 18:00 движение по Красному мосту и ул. Гостиной для автомобилистов и общественного транспорта будет открыто, - написал градоначальник.
Напомним, 5 декабря на улице Гостиной образоваласьяма, движение по Красному мосту остановилось. В городе создали специальную комиссию, ремонт начали оперативно. Мэр назвалпричиной провала асфальта изношенность канала, внутри которого проходят коммуникации.