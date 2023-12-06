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19:30, 6 декабря 2023 года В Орле более 400 собак отловили с начала года Тему обсудили на заседании депутатской группы.



Фото: архив

На заседании депутатской группы по Советскому району рассмотрел вопрос по обращению с бездомными животными. На эти цели в бюджете города заложено более девяти миллионов рублей. За отлов животных ответственна "Спецавтобаза".



Подрядная организация отлавливает животных, доставляет в пункт передержки, вакцинирует, стерилизует и возвращает на прежнее место обитания. В месте передержки животные содержатся в течение 40 дней. Из-за того, что пункт не является приютом, животные не могут находиться там больше 40 дней.



По состоянию на конце ноября 2023 года в Орле отловили 412 собак. Такие данные представили в пресс-службе Орловского городского совета. По итогам обсуждения народные избранники порекомендовали принять меры по информированию орловцев о порядке подачи заявок на отлов бездомных животных.





Сергей Силаев



