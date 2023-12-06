В Орле более 400 собак отловили с начала года

На заседании депутатской группы по Советскому району рассмотрел вопрос по обращению с бездомными животными. На эти цели в бюджете города заложено более девяти миллионов рублей. За отлов животных ответственна "Спецавтобаза".
Подрядная организация отлавливает животных, доставляет в пункт передержки, вакцинирует, стерилизует и возвращает на прежнее место обитания. В месте передержки животные содержатся в течение 40 дней. Из-за того, что пункт не является приютом, животные не могут находиться там больше 40 дней.
По состоянию на конце ноября 2023 года в Орле отловили 412 собак. Такие данные представили в пресс-службе Орловского городского совета. По итогам обсуждения народные избранники порекомендовали принять меры по информированию орловцев о порядке подачи заявок на отлов бездомных животных.