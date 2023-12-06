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20:30, 6 декабря 2023 года В Орле задержали граждан, подозреваемых в сбыте наркотиков У мужчин полицейские изъяли 119 свертков с наркотическим веществом.



Фото: УМВД России по Орловской области

Двух преступников задержали в Заводском районе Орла. У них изъяли свертки с веществом, похожим на наркотики.



Находку направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Выяснилось, что мужчины хранили при себе 44,84 грамма так называемых "солей". Свертки с наркотиками они хотели поместить в тайники для розничных закладчиков.



Как сообщили в УМВД России по Орловской области, возбуждено уголовное дело. Подозреваемых поместили под стражу. Ведется следствие.





Сергей Мерцалов



