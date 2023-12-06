Орловские школьники останутся без телефонов на уроках
Законопроект принят Государственной Думой сразу во втором и третьем чтениях.
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Государственная Дума приняла закон запрета телефонов на уроках в школе. В принятой редакции законопроекта в первом чтении речь шла о том, что использовать смартфоны можно в учебных целях. Согласно поправке во втором чтении, использование даже в учебных целях запрещается.
– Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин считает, что решение повысит качество образования, а новшества будут способствовать живому общению в классе.
– Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией, - считает Володин.