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17:00, 6 декабря 2023 года В школе №26 Орла открыли "Парту Героя" в честь Алексея Сырцева Орловский пограничник погиб в боях на острове Даманский 2 марта 1969 года.



Фото: архив "Вести-Орел"

В орловской школе №26 открыли "Парту Героя" в честь пограничника Алексея Сырцева. Он погиб на советско-китайской границе почти 55 лет назад.



Конфликт разгорелся в ночь с 1 на 2 марта 1969 года на острове, расположенном на реке Уссури. В бою Алексей Сырцев был дважды ранен. Когда закончились патроны, он встал во весь рост, позвал за собой товарищей и бросился в штыковую атаку. Но пуля пронзила сердце отважного бойца. Наш земляк был награжден медалью "За отвагу" (посмертно).



Отметим, что в конфликте на острове Даманский погиб еще один орловец - Станислав Юрин. Память о героях бережно хранят в орловских школах №26 и № 30, где учились Алексей и Станислав.





Сергей Мерцалов



