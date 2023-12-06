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9:22, 6 декабря 2023 года В Мценске пожарные спасли 5 и эвакуировали 20 человек при пожаре Горел жилой дом в районе Коммаш.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Мценске 5 декабря пожарные тушили возгорание в районе Коммаш на первом этаже многоквартирного дома. Хозяйку квартиры вывели соседи до прибытия сотрудников МЧС.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, пожарные спасли пять человек, три кошки и эвакуировали двадцать человек. В результате пожара пострадал потолок одной комнаты и предметы интерьера, другая часть квартиры закоптилась.



Из людей никто не пострадал, в тушении принимали участие и добровольцы. В причинах произошедшего предстоит разобраться специалистам.





Сергей Силаев



