Главная » Новости



21:00, 5 декабря 2023 года В Орле маленьких пациентов поздравили с наступающим Новым годом Подарки привезли в НКМЦ имени Круглой и другие медучреждения.



Фото: архив "Вести-Орел"

В НКМЦ имени Круглой и другие медучреждения привезли подарки для юных пациентов. Скрасить больничные будни ребят решили активисты "Единой России".



Уже более 10 лет по инициативе партии по всей стране проходит акция "Коробка храбрости". С ноября по декабрь участники собрали около 350 тысяч подарков. В Орловской области игрушек, настольных игр и наборов для творчества передали больше 10 тысяч.





Татьяна Тимохина



