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8:30, 6 декабря 2023 года В орловском павильоне на ВДНХ можно написать "Письмо солдату" Для тех, кто хочет оставить добрые пожелания, установили почтовый ящик.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В орловском павильоне на ВДНХ каждый желающий может пожелать нашим бойцам успеха, здоровья, поблагодарить их за мужество и патриотизм. Добрые весточки по традиции военных лет складывают треугольником, чтобы на фронте эти письма вселили в солдат уверенность, приблизили нашу общую Победу.



Отправить весточку на передовую предложили орловские волонтеры. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", все послания посетителей выставки "Россия" вместе с гуманитарными грузами доставят адресатам в зону СВО.





Сергей Мерцалов



