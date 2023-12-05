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14:00, 5 декабря 2023 года В павильоне Орловской области на ВДНХ началась неделя добровольчества и волонтерства Для посетителей уже провели мастер-класс.



Фото: пресс-служба правительства региона

На международной выставке-форуме "Россия" стартовала неделя добровольчества и волонтерства. День добровольца начался с мастер-класса представителя кукольной мастерской "Люборада" Евгении Серебрениковой. Орловчанка показала, как изготовить лоскутную куклу.



Также все желающие могут послушать про историю тряпичной куклы и технику ее изготовления. Куклу изготавливают без помощи иголки, она одета в традиционный наряд орловских крестьянок, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Выставка-форум "Россия" работает на ВДНХ в Москве. Экспозиция Орловской области работает в павильоне №75. День Орловской области будет проходить на международной выставке 11 января 2024 года.





Сергей Силаев



