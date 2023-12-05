В павильоне Орловской области на ВДНХ началась неделя добровольчества и волонтерства
Для посетителей уже провели мастер-класс.
Фото: пресс-служба правительства региона
На международной выставке-форуме "Россия" стартовала неделя добровольчества и волонтерства. День добровольца начался с мастер-класса представителя кукольной мастерской "Люборада" Евгении Серебрениковой. Орловчанка показала, как изготовить лоскутную куклу.
Также все желающие могут послушать про историю тряпичной куклы и технику ее изготовления. Куклу изготавливают без помощи иголки, она одета в традиционный наряд орловских крестьянок, сообщилив пресс-службе областного правительства.
Выставка-форум "Россия" работает на ВДНХ в Москве. Экспозиция Орловской области работает в павильоне №75. День Орловской области будет проходить на международной выставке 11 января 2024 года.