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12:05, 5 декабря 2023 года На реставрацию Торговых рядов в Орле потратят более 600 миллионов рублей На базе здания создадут музейно-образовательный центр.



Фото из архива

Здание Торговых рядов в Орле отремонтируют. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямой линии 4 декабря. Для начала Торговые ряды переведут в областную собственность в конце 2023 - начале 2024 года.



– Мы направили все документы и решили вопрос со всеми пользователями, кто из федеральных органов находится в этом здании по изменению договоров аренды, по продлению. Удалось добиться фиксации в федеральном бюджете более 600 миллионов рублей на реставрацию здания Торговых рядов, - отметил губернатор.



Торговые ряды станут частью музейного комплекса, посвященного Судбищенской битве. Там откроют музейные экспозиции. Работа будет вестись и в Новодеревеньковском районе.





Сергей Силаев



