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9:57, 5 декабря 2023 года В Орловской области под колеса отечественной легковушки попал пешеход ДТП случилось в Ливнах 4 декабря.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, под колесами ВАЗ-2114 оказался 47-летний мужчина, который вышел на проезжую часть дороги из стоящего на обочине автомобиля. Авария произошла около пяти часов вечера 4 декабря.



За рулем отечественной легковушки находился 39-летний водитель. Он двигался по одной из улиц города Ливны и явно не ожидал, что кто-то выйдет на проезжую часть дороги. Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в Ливенскую ЦРБ.





Сергей Мерцалов



