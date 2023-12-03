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16:00, 3 декабря 2023 года Орловцы направили более 500 вопросов губернатору на прямую линию Глава региона ответит на них 4 декабря.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 4 декабря в 15.00 ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире. Их можно задать по электронной почте voprosgubernatoru@adm.orel.ru или в комментариях сообщества "Орловская область". Также обратиться с вопросом можно в мессенджерах (Telegram, Viber) по номеру 7(920) 282-36-47.



По информации пресс-службы правительства региона, в числе самых популярных оказались вопросы сферы ЖКХ, транспорта и здравоохранения. Самые используемые каналы – мессенджеры и колл-центр. В работе находится больше 500 обращений.





Сергей Силаев



