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Главная » Новости

16:00, 3 декабря 2023 года

Орловцы направили более 500 вопросов губернатору на прямую линию

Глава региона ответит на них 4 декабря.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 4 декабря в 15.00 ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире. Их можно задать по электронной почте voprosgubernatoru@adm.orel.ru или в комментариях сообщества "Орловская область". Также обратиться с вопросом можно в мессенджерах (Telegram, Viber) по номеру 7(920) 282-36-47.

По информации пресс-службы правительства региона, в числе самых популярных оказались вопросы сферы ЖКХ, транспорта и здравоохранения. Самые используемые каналы – мессенджеры и колл-центр. В работе находится больше 500 обращений.


Сергей Силаев
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