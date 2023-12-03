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12:00, 3 декабря 2023 года

Молодых орловских ученых наградят

Стали известны победители конкурса на лучшую исследовательскую работу.

Фото: архив

В Орловской области определили победителей регионального конкурса "Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых – 2023". Распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков 30 ноября.

Победителями стали три человека: старший преподаватель кафедры "Приборостроение, метрология и сертификация" Орловского государственного университета Екатерина Брянская. Девушка представила работу "Цифровая диафаноскопия как экономически доступная диагностика патологий верхнечелюстных пазух".

Еще одна орловчанка Мария Должикова стала победителем с работой "Изучение генома смородины красной (Ribes rubrum L.), подбор и разработка ДНК-маркеров для работы с селекционным материалом". Мария – младший научный сотрудник лаборатории биохимической генетики Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур.

Оксана Строева – старший преподаватель кафедры специальной подготовки Орловского юридического института. Она представила работу под названием "Предупреждение этнической преступности: проблемы и пути решения (региональный аспект на примере Орловской области)".

Также за лучшую работу областного конкурса по физико-математическим дисциплинам наградят учителя математики Коровье-Болотовской средней школы Кромского района Наталью Костикову за методическую разработку "Методика обучения решению текстовых задач в курсе математики основной школы". Все победители получат дипломы и денежные вознаграждения.


Сергей Силаев
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