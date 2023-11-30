Главная » Новости



9:30, 30 ноября 2023 года Из-за непогоды в ряде районов Орловской области пропало электричество К восстановлению электроснабжения приступили энергетики.



Фото: архив "Вести-Орел"

29 ноября локальные нарушения электроснабжения произошли в Орловском, Новосильском, Болховском, Урицком и Кромском районах. В ликвидации последствий разгула стихии задействованы 28 бригад энергетиков, которые работают в круглосуточном режиме.



По информации пресс-службы регионального Управления МЧС, работы продолжатся до полного возобновления подачи электроэнергии всем потребителям. Для электроснабжения социально значимых объектов подготовлены резервные источники подачи света.



Сообщить об отключении электричества можно по бесплатному телефону горячей линии 8-800-220-0-220. В случае ЧП также можно позвонить на телефоны экстренных служб 01, 101 или 112. Операторы работают круглосуточно.





Сергей Мерцалов



