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8:30, 30 ноября 2023 года

Орловцев не будут штрафовать за отсутствие зимней резины

Водителей призвали самостоятельно готовить свой автомобиль к безопасному передвижению по зимним дорогам.

Фото: архив "Вести-Орел"

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что после 1 декабря автомобилистов не будут штрафовать за отсутствие зимней резины. Его комментарий выложила в своем тг-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

- Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам, - сказал Черников.

Он добавил, что эвакуировать автомобили тоже не будут, водитель сможет продолжить движение. Также ограничения не коснутся автомобилей на внесезонной резине, или так называемой липучке.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2023 года инспекторы ГИБДД будут штрафовать водителей за езду на летней резине. Штраф составит 500 рублей. Уточнялось, что формально зимний период охватывает три месяца - декабрь, январь и февраль, но "переобуваться" рекомендуется, когда среднесуточная температура опускается до четырех градусов тепла.


Сергей Мерцалов
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