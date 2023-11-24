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17:19, 24 ноября 2023 года Появились подробности похищения 16-летней девушки в Орловской области Возбуждено уголовное дело.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту похищения 16-летней девушки из одного из сел Новосильского района. Заявление от матери девочки полицейские приняли 21 ноября и немедленно приступили к розыску.



Как сообщили в региональном УМВД, оперативники вычислили марку машины, дав ориентировку на "Ладу Гранту" с ростовскими номерами. Легковушку остановили в городе Каменск-Шахтинский. Внутри находилась похищенная девушка и три мужчины в возрасте 23-х, 25-и и 26-и лет. Их доставили обратно на Орловщину. Подростка вернули родителям.



Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, в похищении обвиняются двое жителей Краснодарского края. Они приехали на Орловщину вместе со знакомым и силой поместили девушку в машину, а затем покинули регион. Суд ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.





Артем Ежаков



