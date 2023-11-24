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16:25, 24 ноября 2023 года

Андрей Клычков посетил орловский павильон на Международной выставке "Россия"

Экспозиция работает на территории ВДНХ в Москве.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил орловский павильон на Международной выставке "Россия", которая ежедневно работает в Москве на территории ВДНХ. Экспозиция нашего региона пользуется популярностью у гостей форума. Как отметил Клычков, Орловская область представила на выставке все свое настоящее содержание. Здесь можно увидеть современные технологии, которые показывают на больших экранах нашу историю, культуру и наши результаты.

- В павильоне много интерактивных площадок для детей, которые позволяют приобщиться к сельскому хозяйству, к культуре Орловской области. Наши IT-специалисты создали познавательные игры об Орловском крае, которые позволяют лучше узнать Орловщину, - сказал губернатор.

По его словам, особое внимание посетителей было приковано к орловскому зубру. Мало кто знает, что самое большое поголовье этих животных обитает именно в орловском крае. Настоящим достоянием Орловщины является Тургеневский дуб, под сенью которого люди читают книги, приходят сюда вместе с детьми.

- Хочется поблагодарить и наших жителей, и тех, кто создавал эту выставку. Ведь мы сегодня показываем и наши туристические маршруты - Бирюзовое кольцо, красоты Орловщины. Уверен, что поток туристов в Орловскую область увеличится после посещения нашей замечательной экспозиции, - подчеркнул глава региона.


Сергей Мерцалов
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