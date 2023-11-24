Главная » Новости



19:58, 24 ноября 2023 года Губернатор Клычков наградил московских руководителей Награды глава региона вручил 23 ноября.



Фото: "телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил награды руководителям и специалистам структурных подразделений правительства Москвы, крупнейших предприятий и организаций. Их отметили за успешную работу по развитию орловской инфраструктуры.



Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", Андрей Клычков вручил почетные грамоты и благодарности вместе с заместителем мэра Москвы Петром Бирюковым. Глава региона отметил, что натуральная продукция орловских аграриев пользуется спросом у жителей столицы.



– Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Правительством Москвы, признательны вам за многогранную поддержку, которую всегда получаем. В последние годы визитной карточкой нашего взаимодействия стало такое востребованное направление как благоустройство территорий, создание современных городских пространств, - сказал Андрей Клычков.





Сергей Силаев



