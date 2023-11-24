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19:00, 24 ноября 2023 года Орловский суд не сжалился над убившим жену звукорежиссером В громком уголовном деле поставлена окончательная точка.



Фото: архив "Вести-Орел"

Дмитровский звукорежиссер, убивший в январе этого года свою жену, приговорен к девяти годам лишения свободы. Апелляционный суд отставил решение без изменения.



Уголовное дело вызвало широкий резонанс в обществе. 27-летняя девушка преподавала в художественном классе. Мужчина – музыкант, отвечал за звук на всех районных мероприятиях. Характеризовался как скромный и талантливый парень. В 2021-м году переехал в Дмитровск из Украины. В браке супруги не прожили и месяца.



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