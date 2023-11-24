Главная » Новости



18:30, 24 ноября 2023 года Пониженное атмосферное давление добралось до Орловщины Самые низкие значения зафиксировали в Верховье.





В столичном регионе побит пятидесятилетний рекорд по самому низкому атмосферному давлению. Барометры в Москве показали чуть больше 719 миллиметров ртутного столба.



Пониженное атмосферное давление добралось и до Орловщины. Самые низкие значения зафиксированы в Верховье – 710 миллиметров. Нормальное – 745.



Ощущения для организма при низком атмосферном давлении схожи с поднятием на высоту башни "Евразия" в "Москва-Сити. Людям с повышенным давлением и проблемами с сердцами нужно следить за самочувствием. На орловской станции скорой помощи в последнюю неделю с перепадами погоды и ростом ОРВИ фиксируют увеличение количества обращений.





Анна Боева



