Главная » Новости



14:08, 24 ноября 2023 года В Орловской области возбудили дело по факту похищения девушки-подростка В деле фигурируют три человека.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области возбудили дело по факту похищения 16-летней девушки. Эту информацию сайту "Вести-Орел" подтвердили в региональном СУ СК.



По данным СМИ, девочку украли днем 21 ноября. Ее посадили в машину и попытались увезти в Краснодарский край. Похитителей задержали ночью на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Выяснилось, что двое мужчин работают проводниками на железной дороге, а третий уже был судим за похищение человека. Девочка вернулась к родителям.





