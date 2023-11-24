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Главная » Новости

13:00, 24 ноября 2023 года

В Орле мигрант ответит перед судом за убийство женщины

Расследование уголовного дела в отношении гражданина Узбекистана завершено.

Фото: архив

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего гражданина Узбекистана, который обвиняется в убийстве 34-летней женщины и умышленном уничтожении имущества.

Следствие установило, что 31 июля 2023 года мужчина был в лесополосе Заводского района Орла, где в ходе ссоры с орловчанкой нанес ей резаные повреждения, несовместимые с жизнью. Женщина скончалась на месте. Также на почве ревности мигрант разбил телефон потерпевшей, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Подозреваемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.


Сергей Силаев
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