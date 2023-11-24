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12:26, 24 ноября 2023 года На разблокировку счетов школ Орла направят 40 миллионов из областного бюджета Дотация поступит в 2023 году.



Фото: архив "Вестей"

Из бюджета области выделят средста для разблокировки счетов школ Орла. В 2023 году на эти цели будет направлено 40 миллионов рублей, в 2024 - еще 60.



Такая информация прозвучала на заседании горсовета 24 ноября.



Соглашение на дотацию городская администрация получила. По словам заместителя мэра Орла Алексея Степанова, соответствующие уведомление будет получено 27-28 ноября. В настоящее время заблокированы счета 51 школы из 139.





Сергей Силаев



