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12:20, 24 ноября 2023 года

Льготный проездной в Орле с 2024 года будет стоить 550 рублей

С 1 января цена подрастет на 50 рублей.

Фото: архив "Вестей"

С 1 января 2024 года льготный проездной билет в Орле будет стоить 550 рублей. Депутаты горсовета утвердили повышение цены на 10% или 50 рублей.

- За период, прошедший с последнего повышения стоимости проездного – с 1 марта 2022 года по сентябрь 2023 года включительно, индекс потребительских цен в Орловской области составил 114,8%. В связи с этим в пределах инфляции за истекший период предлагается увеличить стоимость проездного билета до стоимости ЕСПБ в Орловской области - 550 рублей, - прокомментировала  начальник управления экономического развития администрации Орла Анастасия Сурнова. 

Приобрести проездной по льготе смогут несколько категорий граждан:
- пенсионеры, имеющие страховую пенсию и зарегистрированные в Орле;
- студенты очных отделений вузов, находящихся на территории Орла;
- учащиеся образовательных учреждений, находящихся на территории Орла.

Проездной дает право на 50 поездок в месяц. Транспортная льгота доступна и проживающим в Орле членам семей бойцов СВО.


Сергей Силаев
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