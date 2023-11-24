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12:20, 24 ноября 2023 года Льготный проездной в Орле с 2024 года будет стоить 550 рублей С 1 января цена подрастет на 50 рублей.



Фото: архив "Вестей"

С 1 января 2024 года льготный проездной билет в Орле будет стоить 550 рублей. Депутаты горсовета утвердили повышение цены на 10% или 50 рублей.



- За период, прошедший с последнего повышения стоимости проездного – с 1 марта 2022 года по сентябрь 2023 года включительно, индекс потребительских цен в Орловской области составил 114,8%. В связи с этим в пределах инфляции за истекший период предлагается увеличить стоимость проездного билета до стоимости ЕСПБ в Орловской области - 550 рублей, - прокомментировала начальник управления экономического развития администрации Орла Анастасия Сурнова.



Приобрести проездной по льготе смогут несколько категорий граждан:

- пенсионеры, имеющие страховую пенсию и зарегистрированные в Орле;

- студенты очных отделений вузов, находящихся на территории Орла;

- учащиеся образовательных учреждений, находящихся на территории Орла.



Проездной дает право на 50 поездок в месяц. Транспортная льгота доступна и проживающим в Орле членам семей бойцов СВО.





Сергей Силаев



