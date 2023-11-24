В Орловской области задержали 18 мигрантов во время рейда
Пять человек уже выдворили за пределы страны.
Фото: УМВД России по Орловской области
За нарушение миграционного законодательства в регионе задержали 18 иностранцев. Проверку организовали сотрудники орловской полиции. Стражи правопорядка обошли жилой сектор и объекты железнодорожного транспорта и строительства.
Один иностранец, проживающий в Орловской области, ждет решения суда о выдворении за пределы РФ. Еще двух мигрантов, отбывавших тюремное заключение, пока разместили в Центре временного содержания. Всего из нашего региона выдворили пять человек. Въезд в Россию им закрыли на 5 лет.
Как сообщили в региональном Управлении МВД, основным нарушением со стороны иностранцев является несоблюдение режима пребывания. Для тех, кто находится в России без виз, он не может превышать 90 суток в течение каждого периода в 180 суток. За нахождение в РФ больше положенного срока предусмотрен штраф и административное выдворение.