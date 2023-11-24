Главная » Новости



11:30, 24 ноября 2023 года В Орловской области освоили около 200 миллионов по нацпроектам за две недели Такие цифры были озвучены на совещании с главами районов.



Фото: пресс-служба областного правительства

С 9 по 23 ноября 2023 года в Орловской области на реализацию национальных проектов было направлено порядка 200 миллионов рублей. Общая цифра освоения за год достигла отметки 8,5 миллиарда рублей. Об этом было объявлено на совещании с главами районов, которое провел заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.



Большую часть средств направили на капремонт дорог в Орле. Также деньги ушли на благоустройство проектов-победителей всероссийского конкурса от Минстроя, стимулирующие выплаты медикам, переселение орловцев из аварийного жилья, закупку оборудования для школы на Зеленина и другие цели.



Расходы на нацпроекты на данный момент составляют 8,5 миллиарда рублей. Это 73% от запланированного объема финансирования. Темпы освоения превышают прошлогодние показатели на 3,6%.





Сергей Силаев



