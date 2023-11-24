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11:00, 24 ноября 2023 года Более 2,7 тысячи орловцев написали тренировочный ЕГЭ по математике Экзамены проходили 22 и 23 ноября.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

На базе школ, где учатся выпускники, 22 и 23 ноября прошли тренировочные экзамены по математике. В первый день школьники выполняли задания базового, а во второй - профильного уровня.



По информации пресс-службы правительства региона, в 2023-2024 году в дополнение к региональным экзаменам, школьники поучаствуют в федеральных тренировках. Ребята проверят знания в области информатики, русского языка, биологии и английского языка. Федеральные тренировки пройдут на базе пунктов проведения экзаменов.





Сергей Силаев



