Более 2,7 тысячи орловцев написали тренировочный ЕГЭ по математике
Экзамены проходили 22 и 23 ноября.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
На базе школ, где учатся выпускники, 22 и 23 ноября прошли тренировочные экзамены по математике. В первый день школьники выполняли задания базового, а во второй - профильного уровня.
По информации пресс-службы правительства региона, в 2023-2024 году в дополнение к региональным экзаменам, школьники поучаствуют в федеральных тренировках. Ребята проверят знания в области информатики, русского языка, биологии и английского языка. Федеральные тренировки пройдут на базе пунктов проведения экзаменов.