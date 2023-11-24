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7:30, 24 ноября 2023 года 15 тысяч орловцев посетили фотовыставки об освобождении территорий СССР Их создавали в рамках проекта "Освобождение".



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поучаствовал в итоговой пресс-конференции Международного информагентства "Россия сегодня", посвященной проекту "Освобождение".



Он приурочен к 80-летию освобождения советских территорий в 1943 году. Реализовать его удалось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Наш регион в рамках проекта представил выставку "Освобождение. Орел" в краеведческом музее.



Также две крупные фотовыставки прошли на улице Ленина и на бульваре Победы.



Всего фотовыставки посетили свыше 15 тысяч орловцев.





