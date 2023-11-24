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8:30, 24 ноября 2023 года Автопробег в честь погибших бойцов СВО пройдет в Орле Мероприятие запланировано на 25 ноября.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Ежегодно 25 ноября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День российского военного миротворца. В ближайшую субботу орловские автомобилисты встретятся, чтобы отдать дань памяти бойцам, погибшим в зоне СВО.



По информации пресс-службы администрации города Орла, сбор участников состоится на площади Жукова в 12.00. Маршрут движения автоколонны начинается от стадиона Ленина и заканчивается на Наугорском кладбище. По ходу движения автомобилисты несколько раз остановятся для возложения цветов и венков к памятникам Героям-танкистам и воинам-интернационалистам.





Сергей Силаев



